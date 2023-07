Messico: agguato in un centro commerciale, tre morti

Un agguato di un gruppo di sicari in un centro commerciale della città di Morelia in Messico, ha seminato il panico tra le persone e provocando tre morti.

L'episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì nel centro commerciale Las Americas della capitale dello stato occidentale di Michoacan, è stato filmato da diversi testimoni.

I video pubblicati sui social network danno conto di un'intensa sparatoria avvenuta nell'area del parcheggio e del panico tra i clienti del centro commerciale.

E' proprio nell'area del parcheggio dove sono stati successivamente rinvenuti i corpi crivellati di proiettili di due persone, successivamente identificate dalla procura come un avvocato e il suo uomo di scorta. Una circostanza quest'ultima, che fa pensare all'ipotesi di un agguato.

Sempre secondo quanto riferisce la procura, una terza persona, una donna, è stata uccisa mentre si trovava a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, un minibus, rimasto in mezzo al fuoco incrociato della sparatoria avvenuta durante la fuga del gruppo di sicari al di fuori del centro commerciale.

In quest'ultima circostanza altre tre persone a bordo del minibus sono rimaste ferite.



