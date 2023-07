Elicottero precipita sull'Everest, cinque messicani morti

Le autorità aeronautiche del Nepal hanno reso noto che cinque cittadini messicani sono morti oggi nell'incidente dell'elicottero con cui stavano osservando l'Everest.

In un comunicato stampa, rilanciato dalla tv messicana Televisa, in cui si precisa che è deceduto anche il pilota nepalese, si conferma che le vittime sono tre uomini e due donne.

A quanto risulta da un comunicato ufficiale, il velivolo ha perso il contatto con la torre di controllo 15 minuti dopo essere decollato dall'aeroporto di Surke, nel distretto di Solukhumbu, schiantandosi al suolo dopo aver urtato un albero a Lamjura, nello stesso distretto.

La stagione turistica ufficiale in Nepal termina in maggio, e normalmente durante l'epoca delle forti piogge monsoniche, in atto in queste settimane, i voli lungo la cordigliera dell'Himalaya sono quasi completamente sospesi.



