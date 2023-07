Brasile: altri tre morti per il maltempo nel nord-est

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Almeno tre persone sono morte nelle ultime ore, ed una è data ancora per dispersa, a causa delle forti piogge che da alcuni giorni si sono abbattute sul nord-est del Brasile, dove sono saliti a circa 28 mila gli sfollati per il maltempo.

Lo Stato più colpito finora è Alagoas, dove 3.650 persone hanno dovuto lasciare definitivamente la propria casa, mentre altre 21.662 sono state evacuate, secondo un rapporto della protezione civile diffuso nella notte. Un uomo è morto nel comune di Joaquim Gomes, nell'entroterra di Alagoas, dove è scomparsa un'altra persona.

Il governatore di Alagoas, Paulo Dantas, ha decretato lo stato di emergenza in 32 città, tra cui il capoluogo, Maceió, dove diversi quartieri sono allagati. Due fratelli sono invece morti dopo essere stati travolti dalle acque a São Miguel do Aleixo, nell'entroterra dello Stato di Sergipe. Le piogge hanno inoltre hanno costretto circa 3.000 residenti a lasciare le loro case nella regione di Mata Sul, nello Stato di Pernambuco, dove 15 città sono state dichiarate in stato di emergenza. (ANSA).