Autobus precipita in un burrone, 26 morti in Messico

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 05 LUG - Sarebbe di almeno 26 morti e decine di feriti, molti in gravissime condizioni, il bilancio provvisorio di un incidente che ha visto un autobus precipitare per decine di metri dopo essere uscito di strada nella località di Magdalena Peñasco dello stato di Oaxaca, in Messico.

Secondo quanto riferiscono le autorità, l'incidente sarebbe avvenuto oggi nelle prime ore del mattino, in un tratto stradale particolarmente pericoloso dove in passato si sono verificati incidenti analoghi.

I feriti sarebbero più di venti e sono stati tutti trasportati all'unità ospedaliera più prossima nella località di Tlaxiaco. (ANSA).