Venezuela: Machado,il mondo si prepari alla sconfitta di Maduro

(ANSA) - CARACAS, 04 LUG - "Il mondo si prepari alla sconfitta di (Nicolás) Maduro, perché è quello che accadrà, lo batteremo": lo ha detto la principale esponente dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, in un'intervista a Cnn.

Secondo Machado - inserita da Caracas nella lista nera degli ineleggibili per un periodo di 15 anni - in Venezuela, in vista delle primarie dell'opposizione, si è costruita una forza "che rende quello attuale un momento senza precedenti". "La gente pensa che questa sia una lotta del bene contro il male", ha aggiunto, per la quale "il regime lo sa" ed è per questo che "agisce in questo modo disperato".

In questo senso, Machado ha sottolineato che le primarie in Venezuela creeranno legittimità "in una sfida diretta al regime, alla tirannia". La quale, nella sua visione, "sarà il primo passo verso la sconfitta del sistema". (ANSA).