Guterres ad Haiti, 'la nostra priorità è aiutare la popolazione'

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Durante una visita lampo a Port-au-Prince, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato "la sua profonda preoccupazione" per la sproporzionata violenza che subiscono gli haitiani, in particolare quella sessuale che colpisce donne e bambine.

Lo scopo principale del suo viaggio, come ha dichiarato in una conferenza stampa, è sollecitare il Consiglio di sicurezza dell'Onu a sostenere le forze di sicurezza del Paese nella loro "lotta contro le gang".

"La gravità della situazione richiede un'attenzione urgente e sostenuta, che pone le vittime e la popolazione civile al centro delle nostre preoccupazioni e priorità", ha affermato Guterres, che ha poi rivolto un appello alla comunità internazionale affinché fornisca aiuti umanitari ad Haiti, il Paese più povero dell'emisfero occidentale. (ANSA).