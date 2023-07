Colombia: Petro decreta lo stato di emergenza a La Guajira

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha decretato lo "stato di emergenza economica, sociale ed ecologica" nel dipartimento di La Guajira e il governo lavorerà in undici settori per affrontare la "crisi umanitaria e climatica" nella regione, ha spiegato la presidenza in un comunicato.

"Le misure eccezionali cercheranno di garantire la sicurezza alimentare e la sovranità a La Guajira, attraverso il finanziamento, la commercializzazione, il trasporto, lo stoccaggio, la vendita o la distribuzione di prodotti agricoli e la proprietà terriera", spiega la dichiarazione.

Per decisione di Petro, la scorsa settimana l'esecutivo colombiano si è spostato a La Guajira, al confine con il Venezuela, regione conosciuta per l'alto livello di povertà e denutrizione della popolazione indigena wayuu, soprattutto dei bambini con meno di cinque anni. (ANSA).