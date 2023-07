Bolsonaro, contro di me una caccia incessante

(ANSA) - BRASILIA, 03 LUG - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, condannato all'ineleggibilità per 8 anni, ha affermato di essere vittima di persecuzione da parte della giustizia, che ora potrebbe imporgli anche di restituire alle casse pubbliche i costi dell'incontro con gli ambasciatori stranieri avvenuto il 12 luglio 2022 al Palacio da Alvorada, durante il quale mise in dubbio l'affidabilità del voto attraverso le urne elettroniche.

Non c'è dubbio che ci sia una "caccia incessante" da parte della magistratura, ha scritto sui social il leader di destra, condividendo un articolo del quotidiano O Globo, oltre a notizie sulla persecuzione sofferta in Venezuela dai politici oppositori del presidente Nicolás Maduro.

Secondo O Globo, la Corte dei conti federale dovrebbe avviare un processo che potrebbe costringere Bolsonaro a rimborsare le spese dell'incontro con gli ambasciatori. (ANSA).