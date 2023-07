Lula, 'la condanna di Bolsonaro è un problema della giustizia'

(ANSA) - SAN PAOLO, 02 LUG - Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) ha rilasciato il suo primo commento sulla condanna all'ineleggibilità del leader ultraconservatore, Jair Bolsonaro, dichiarando che si tratta di un problema della giustizia e che non influirà sul suo governo.

Bolsonaro "sa cosa ha fatto. Se ha avuto ragione sarà premiato, se ha sbagliato sarà giudicato e punito in base all'errore che ha commesso", ha affermato Lula, evidenziando: "Questo è un problema di Giustizia che non interferisce con la tranquillità del governo". (ANSA).