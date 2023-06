Honduras: assalto armato in un bar del nord, undici morti

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 25 GIU - Un commando fortemente armato ha fatto irruzione la notte scorsa a Choloma, nell'Honduras settentrionale, in un bar sparando sui presenti, con un bilancio di almeno undici morti e numerosi feriti.

Gli aggressori, riferisce oggi il quotidiano El Heraldo, hanno operato senza dire nulla, colpendo mortalmente a bruciapelo dieci uomini ed una donna e ferendo un numero imprecisato di altre persone.

Attraverso le reti sociali, testimoni oculari hanno postato scene di dolore ancora prima dell'arrivo dei soccorritori, con i cadaveri riversi sul pavimento e le grida di persone ferite che chiedevano aiuto.

Non ci sono ipotesi per il momento sulle ragioni dell'attacco che, precisa il giornale, "ha causato il 15/o massacro in Honduras dall'inizio dell'anno", e pochi giorni dopo gli incidenti fra bande criminali nel carcere femminile di Támara, in cui sono morte, in una sparatoria seguita ad un incendio, 46 detenute. (ANSA).