Un team di ex membri Farc ai mondiali di rafting in Valtellina

(ANSA) - BOGOTÀ, 24 GIU - Arriva in Italia il team di 'Remando por la Paz' ('remando per la pace'), squadra di rafting composta da ex membri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) e da loro familiari. Oltre alla voglia di conquistare il titolo nella categoria a squadre miste, gli atleti parteciperanno con un messaggio di pace, alla gara con 400 atleti di 33 Paesi, dal 26 giugno al 2 luglio nelle rapide del fiume Adda, in Valtellina.

"L'obiettivo è il titolo, ma è altrettanto fondamentale riuscire a diffondere il messaggio di pace che ci caratterizza", spiega all'ANSA Hermides Linares, direttore tecnico della squadra di rafting, ed ex guerrigliero.

L'idea è quella di indicare, attraverso l'esempio, possibili percorsi ai giovani di Miravalle (Caqueta) in Colombia, dove altri ex ribelli si stanno reintegrando nel tessuto civile, e mostrare loro che ci sono strade alternative a quella delle armi.

Non è la prima volta che 'Remando Por la Paz' partecipa a un campionato del mondo di rafting, lo ha già fatto nel 2019 a Tully, in Australia.

La squadra colombiana è composta da cinque atleti, due dei quali ex combattenti e i restanti tre imparentati con gli ex guerriglieri, oltre a Linares che è il direttore tecnico e ad un altro accompagnatore.

Il gruppo colombiano arriva in Italia grazie al sostegno finanziario di organizzazioni di cooperazione internazionale di Norvegia, Stati Uniti e Nazioni Unite. (ANSA).