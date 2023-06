Argentina: oggi chiudono iscrizioni dei candidati alle primarie

Il mondo politico argentino è in forte agitazione oggi, ultimo giorno a disposizione per l'iscrizione di candidati alle primarie in vista delle elezioni generali del 20 ottobre.

Ieri, dopo intense trattative, la coalizione governativa di centro-sinistra, che ora si chiama Unión por la Patria, ha rivelato la sua formula presidenziale guidata dal ministro dell'Economia, Sergio Massa, con Agustín Rossi, già ministro della Difesa e ora coordinatore del governo del presidente Alberto Fernández.

Questo compromesso alla ricerca dell'unità del peronismo ha sostituito al fotofinish la formula annunciata appena 24 ore prima, e formata dal ministro dell'Interno Eduardo 'Wado' de Pedro, vicino alla vicepresidente Cristina Kirchner, e dal governatore di Tucumán, Juan Manzur.

In uno scenario di forti difficoltà economiche, segnate da una inflazione al 114% e da un rapporto difficile con il Fmi per la necessità di revisione dell'accordo di restituzione del debito, l'annuncio della formula presidenziale è stato considerato dall'opposizione di centro-destra come un "gesto disperato" nel tentativo di evitare una sconfitta a ottobre.