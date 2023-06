Vargas Llosa torna in politica con il partito Libertad Popular

(ANSA) - LIMA, 23 GIU - Lo scrittore e Premio Nobel peruviano Mario Vargas Llosa ha aderito in Perù al partito politico di recente formazione Libertad Popular. L'annuncio è stato dato attraverso le reti sociali dai vertici della stessa formazione politica.

Il partito, di cui è presidente l'ex premier centrista Pedro Cateriano, ha espresso la sua soddisfazione sottolineando che Vargas Llosa, è "un eminente difensore della libertà e dei principi democratici". In questo modo, rileva oggi il quotidiano La Republica, Vargas Llosa rientra ufficialmente nella politica peruviana dopo 33 anni. Nel 1990 fu sconfitto in un ballottaggio presidenziale da Alberto Fujimori. E da allora l'autore di 'La città e i cani', che ha 87 anni, è comparso sporadicamente sulla scena politica offrendo però il suo sostegno a diversi candidati alle presidenziali: Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) e Keiko Fujimori (2021).

Libertad Popular è stato fondato dall'ex premier Cateriano e dall'ex ministro dell'Energia e delle Miniere, Rafael Belaúnde Llosa. Quest'ultimo, in una recente intervista al quotidiano Peru21, ha sostenuto che uno degli obiettivi principali del partito è il "capitalismo popolare". Si tratta, ha indicato, del "principale percorso per raggiungere, in modo pluralistico, la realizzazione personale e lo sviluppo sociale". Noi, ha ancora detto, "la definiamo rivoluzione capitalista, in cui non si vuole sostituire lo Stato ma far sì che lo Stato si ponga al servizio dell'espansione del mercato a favore della cittadinanza". (ANSA).