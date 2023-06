Martinica in allerta rossa per tempesta tropicale Bret

(ANSA) - FORT-DE-FRANCE, 22 GIU - Le condizioni meteorologiche continuano a peggiorare in Martinica, in allerta rossa da ieri sera con l'avvicinarsi della tempesta tropicale Bret, e i residenti sono invitati a rimanere a casa.

"Il vento continua a rafforzarsi", ha indicato Météo-France, aggiungendo che "lo stato del mare continua a deteriorarsi".

Situata a 202 km dalla Martinica giovedì sera, la tempesta tropicale si stava dirigendo verso ovest a una velocità di 26 km/h.

"L''occhio' di Bret dovrebbe passare a sud di Santa Lucia tra questa sera e la prima parte della prossima notte", stima Météo-France. L'isola francese si troverebbe quindi esposta a quello che potrebbe trasformarsi nel primo uragano dell'anno nell'Ocdano Atlantico.

"L'attività economica e gli imprenditori sono stati invitati ad attuare misure per proteggere la propria attività e liberare il maggior numero possibile di dipendenti", ha affermato la prefettura in una nota.

Tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti e "le autorità aeroportuali hanno deciso di chiudere l'aeroporto Aimé Césaire" da mezzogiorno, secondo la prefettura.

Secondo le previsioni, al culmine dell'evento, il vento soffierà in media tra i 60 ei 70 km/h sulla metà settentrionale dell'isola, e tra i 70 ei 90 km/h in media sulla metà meridionale. Le raffiche possono raggiungere i 100-120 km/h e localmente i 150 km/h nelle zone più esposte. Sono previsti accumuli di pioggia tra 120 e 150 mm, che potrebbero raggiungere "200 mm localmente", secondo Météo-France. (ANSA).