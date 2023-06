Messico: Playa del Carmen ricorda Ornella Saiu con un murale

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 19 GIU - Il collettivo di arte urbana 'Pinta o Muere' ha dedicato un murale alla memoria dell'italiana, Ornella Saiu, uccisa lo scorso 30 maggio, con un colpo di pistola alla testa, in un caffè di Playa del Carmen, dove lavorava. L'immagine si basa su una foto scelta dal figlio della vittima.

La comunità italiana ha assistito gli artisti nella realizzazione dell'opera.

Per l'omicidio di Saiu, originaria della Sardegna ma in Messico da circa vent'anni, nelle scorse settimane sono stati arrestati tre uomini, che presto saranno ascoltati dalla magistratura locale. (ANSA).