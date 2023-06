Attacco in una scuola in Brasile, morto un altro studente

(ANSA) - BRASILIA, 19 GIU - E' salito a due il bilancio dei morti in seguito all'attacco avvenuto oggi in una scuola di Cambé dello stato del Paranà, nel sud del Brasile. "Una ragazza di 17 anni è morta al momento dell'attacco e, purtroppo, ora è stata confermata anche la morte di uno studente di 16 anni. Non ci sono altri feriti", ha detto oggi in una conferenza stampa il colonnello Hudson Leôncio Teixeira, titolare della Sicurezza provinciale.

Il giovane è deceduto all'ospedale universitario di Londrina, dove era stato ricoverato in gravi condizioni a causa di una ferita da arma da fuoco alla testa.

"Altri ragazzi sono rimasti feriti in modo non grave durante la fuga, mentre l'aggressore, un ragazzo di 21 anni, è stato arrestato", ha aggiunto Teixeira.

Secondo quanto ha informato successivamente il governatore del Paranà, Ratinho jr, a immobilizzare il giovane armato sarebbe stato un insegnante che aveva seguito un corso di formazione su come agire in questi casi.

"L'insegnante che è riuscito a immobilizzare lo studente ha seguito la formazione sulla sicurezza pubblica che abbiamo fatto 90 giorni fa. Questa è una dimostrazione che queste pratiche servono per cercare di evitare queste tragedie", ha detto Ratinho. (ANSA).