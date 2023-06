Ue-Mercosur: imprenditori in Argentina spingono per accordo

(ANSA) - BUENOS AIRES, 13 GIU - Per la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Argentina (Eurocamara) "tutti gli sforzi negoziali vanno diretti adesso all'approvazione dell'accordo tra Ue e Mercosur".

Lo ha affermato oggi il presidente dell'Eurocamara, Giorgio Alliata di Montereale, nel suo discorso introduttivo all'intervento della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, al Foro imprenditoriale Ue-Argentina, tenuto a Buenos Aires.

Per Alliata, "il timing di chiusura dell'accordo è un fattore critico" in quanto "si affronta il rischio che vengano stabilite altre partnership". (ANSA).