Deforestazione dell'Amazzonia cala 31% tra gennaio e maggio

(ANSA) - BRASILIA, 08 GIU - La deforestazione in Amazzonia è diminuita del 31% tra gennaio e maggio di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo il Sistema di rilevamento della deforestazione in tempo reale (Deter) dell'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe). Nei primi cinque mesi dell'anno, gli allarmi di deforestazione hanno indicato 1.986 km quadrati interessati, rispetto ai 2.867 km quadrati registrati nel 2022.

Per Rodrigo Agostinho, direttore dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama, dipendente dal ministero dell'Ambiente), il calo della deforestazione è dovuto a un "significativo aumento delle multe e degli embarghi alle aziende agricole effettuati quest'anno". (ANSA).