Brasile: sondaggio, Lula perde consensi al Congresso

(ANSA) - BRASILIA, 08 GIU - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha perso consensi al Congresso, dove il numero di parlamentari alleati è il più basso dall'inizio del suo mandato: lo rivela il sondaggio Barometro del Potere, realizzato dal sito InfoMoney, specializzato in notizie finanziarie. In base alle indiscrezioni giornalistiche, presto potrebbe verificarsi un rimpasto di governo su pressione del presidente della Camera dei deputati, Arthur Lira.

Il mese scorso, Lula contava sul sostegno di 190 deputati su un totale di 513, il che rappresenta un calo di 36 deputati rispetto ad aprile. La perdita di consensi alla Camera è stata evidente la scorsa settimana, quando il governo è uscito sconfitto dall'approvazione del provvedimento di costituzione dei ministeri, in seguito al quale sono state indebolite le funzioni dei dicasteri dell'Ambiente e delle Popolazioni indigene.

Lo stesso leader progressista non ha nascosto l'irritazione per le difficoltà riscontrate nel far passare i suoi progetti in parlamento. Al termine di una conversazione privata con Lula, Lira ha dichiarato alla stampa che il governo sta finendo le "munizioni" politiche e avrà difficoltà ad ottenere l'approvazione dei futuri disegni di legge. (ANSA).