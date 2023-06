Italia e Brasile, dialogo tra presidenze G7 e G20 sull'ambiente

(ANSA) - NAIROBI, 07 GIU - L'Italia e il Brasile, che saranno rispettivamente presidenti dei prossimi G7 e G20, all'assemblea di Un-Habitat di Nairobi hanno aperto una "via di dialogo e comunicazione" su temi ambientali che riguarderà in particolare l'attenzione alle "piccole città" e la loro tutela. Lo si è appreso a margine di un incontro bilaterale svoltosi oggi nella capitale keniana tra il sottosegretario all'Ambiente e alla sicurezza energetica Claudio Barbaro e i segretari nazionali del ministero delle Città brasiliano, Roberto Queiroz Tomé e Guilherme Simoes.

Tra i vari temi trattati, l'Italia ha invitato il Brasile a mantenere alta l'attenzione sull'iniziativa sulla localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e sulle città secondarie nata sotto la presidenza italiana al G20.

"L'argomento è delicato, importante e non sempre sotto i riflettori - ha detto Barbaro -, sotto i quali invece sono le metropoli. Le città denominate secondarie sono da considerarsi per noi primarie per la loro importanza nel decongestionare i grandi centri. E per la capacità di generare buone pratiche urbane, sociali, ambientali ed economiche".

Il sottosegretario ha ricordato che l'Italia ha una grande tradizione di città secondarie, per storia, cultura, tradizione.

"Città e borghi che costituiscono una rete territoriale molto ampia della quale tenere conto e che rappresenta una risorsa straordinaria da tutelare", ha dichiarato Barbaro. (ANSA).