Colombia: marce pro-Petro in molte città del Paese

(ANSA) - BOGOTÀ, 07 GIU - In un clima di crescenti tensioni politiche riguardanti il governo del presidente colombiano Gustavo Petro, oggi i suoi sostenitori marceranno in varie città del Paese, mentre domani lo faranno quanti si riconoscono nelle forze di opposizione.

Su invito della Centrale unitaria dei lavoratori (Cut), indica il quotidiano El Tiempo, quanti sono a favore delle riforme promosse dal governo e presentate in Parlamento si concentreranno nel Parque Nacional per formare un corteo che si recherà verso la Plaza de Bolívar, dove la manifestazione continuerà fino a notte fonda.

Simili iniziative sono state organizzate anche in varie altre città con l'adesione di associazioni e movimenti sociali, fra cui Cali, Medellín e Barranquilla.

Per domani invece l'uomo d'affari colombiano Pierre Onzaga Ramírez ha convocato attraverso le reti sociali una marcia non legata ai partiti a Bogotà, lungo lo stesso percorso di quella odierna della Cut, a cui ha chiesto di intervenire ai cittadini insoddisfatti del governo di Petro. (ANSA).