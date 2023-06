Brasile: petizione contro limiti a demarcazione terre indios

(ANSA) - BRASILIA, 07 GIU - Il cacique (capo tribù) brasiliano, Raoni Metuktire, ha presentato una petizione contro le restrizioni alla demarcazione delle terre dei nativi, sulla cui costituzionalità torna a discutere oggi la Corte suprema (Stf).

Un gruppo di indios dell'Amazzonia e di altre regioni del Paese, guidato da Raoni, ieri ha svolto una protesta nel centro di Brasilia e ha consegnato il documento alla segreteria della giudice Rosa Weber, presidente della Stf.

Due degli unidici giudici della Corte si sono già pronunciati sul cosiddetto 'Marco temporal' (lasso di tempo), in base al quale gli indigeni hanno diritto solo alle terre che erano da loro già occupate il giorno dell'entrata in vigore della Costituzione federale, il 5 ottobre 1988. Il relatore della causa, Edson Fachin, ha votato per la sua incostituzionalità, mentre Cassio Nunes Marques (nominato dall'ex presidente Jair Bolsonaro), si è pronunciato a favore del 'Marco temporal'.

Sulla difesa di quest'ultimo si è espresso ieri al Senato anche il generale Hamilton Mourão, ex vicepresidente nel governo Bolsonaro, insieme ad altri parlamentari alleati dell'ex leader di destra. (ANSA).