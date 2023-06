Fissata udienza che potrebbe rendere ineleggibile Bolsonaro

(ANSA) - BRASILIA, 06 GIU - Il presidente del Tribunale superiore elettorale (Tse) brasiliano, Alexandre de Moraes, che è anche uno degli undici componenti della Corte suprema, ha programmato per il 22 giugno l'udienza sull'azione che potrebbe rendere ineleggibile l'ex presidente Jair Bolsonaro.

L'ex leader di destra è oggetto di una causa intentata dal Partito democratico laburista (Pdt, di centro-sinistra) che lo accusa di abuso di potere politico e di uso improprio dei mezzi di comunicazione in occasione di un incontro con gli ambasciatori stranieri, da lui convocato nel luglio 2022 a Brasilia, in cui sollevò dubbi sul sistema elettorale.

La procura elettorale si è già espressa a favore dell'ineleggibilità dell'ex capo dello Stato. L'ex presidente risponde di altre 15 azioni nel Tse che potrebbero, in ultima analisi, renderlo ineleggibile. (ANSA).