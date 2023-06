l'Onu chiede la revoca dello stato di emergenza in El Salvador

(ANSA) - SALVADOR, 03 GIU - Le Nazioni Unite hanno chiesto al governo di El Salvador la "revoca immediata" dello stato di emergenza nel Paese.

"Riconosciamo la complessa sfida che El Salvador deve affrontare contro il crimine. Tuttavia, indebolire lo stato di diritto e l'integrità del sistema legale, abrogando il diritto a un processo equo, non è la risposta", ha affermato Marta Hurtado, portavoce dell'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani.

Il presidente Nayib Bukele ha decretato lo stato di emergenza il 27 marzo 2022, in risposta a un'ondata di 87 omicidi avvenuti in pochi giorni. Da allora la misura è stata prorogata 14 volte.

Nonostante l'appello del Palazzo di vetro, il leader salvadoregno sembra tuttavia determinato a non abbassare la guardia contro la criminalità e ieri ha annunciato una nuova "guerra frontale" contro la corruzione, che prevedeva la costruzione di un penitenziario speciale per i "colletti bianchi"" . (ANSA).