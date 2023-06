2 Giugno: Azzarello,Italia fondamentale per sviluppo del Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 02 GIU - L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha diffuso un messaggio in occasione della 77/ma Festa della Repubblica italiana, affermando che il Belpaese continua a offrire un "contributo sostanziale allo sviluppo del Brasile". "L'Italia lo fa grazie all'esempio vivo dei testimoni dell'eccellenza italiana, alla sua bellezza e creatività, alla forza delle idee che speriamo possano continuare ad esprimersi nelle sue forme più produttive, nella solidarietà, nella felice e prospera convivenza tra i nostri valori e i nostri popoli", ha scritto il diplomatico.

Ricordando che Brasile e Italia assumeranno le presidenze rispettivamente del G20 e del G7 nel 2024, Azzarello ha dichiarato che le prossime sfide che i due Paesi dovranno affrontare possono "aggiungere una sempre maggiore cooperazione bilaterale e internazionale".

"La comunità italo-brasiliana conta probabilmente più di 32 milioni di persone. È la più numerosa al mondo. I cittadini italiani sono circa 750.000, mentre la crescente comunità brasiliana in Italia è stimata in 150.000 persone. Un patrimonio comune di sangue, valori, simpatia e amicizia assolutamente inestimabili", ha concluso. (ANSA).