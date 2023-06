Fiorella Mannoia per la prima volta a Buenos Aires

(ANSA) - BUENOS AIRES, 01 GIU - Si preannuncia come un vero e proprio evento il concerto di Fiorella Mannoia a Buenos Aires.

Si tratterà infatti di una funzione unica, il 3 giugno, e della prima volta in assoluto che la celebre cantante italiana si esibisce in Argentina.

A rendere possibile questa iniziativa straordinaria è il consolato generale d'Italia a Buenos Aires, che come ormai è consuetudine in occasione della celebrazione dell'anniversario della Repubblica Italiana organizza una gala speciale al Teatro Coliseo della capitale argentina.

Dopo oltre cinque decenni di carriera, Mannoia si esibirà accompagnata dal pianista Claudio Storniolo per offrire un concerto inedito dove ripasserà alcuni classici del suo repertorio e dove non mancheranno anche sorprese. A testimonianza dell'entusiasmo per la presenza della cantante, già vincitrice di due premi della critica al Festival di Sanremo, è il fatto che i biglietti gratuiti si sono esauriti nel giro di poche ore dall'annuncio del concerto.

Il Coliseo, unico teatro di proprietà dello Stato italiano al di fuori dei suoi confini, sta già approntando in queste ore lo scenario per un evento che sicuramente lascerà il segno nella comunità italiana d'oltreoceano. (ANSA).