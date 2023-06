Covid: niente più pass vaccinale per entrare in Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 01 GIU - I viaggiatori che entrano in Brasile con provenienza dall'estero non dovranno più esibire prova dell'avvenuta vaccinazione o di un test negativo per il Covid-19: lo rende noto l'ambasciata d'Italia a Brasilia.

La decisione, in vigore dal 21 maggio, è stata presa dall'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) brasiliana "a seguito della Dichiarazione di cessata emergenza di salute pubblica di interesse internazionale da parte della competente Organizzazione mondiale della salute (Oms)", precisa il comunicato. (ANSA).