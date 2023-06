Brasile: la Camera presenta una mozione contro Maduro

(ANSA) - BRASILIA, 01 GIU - La commissione Relazioni Estere e Difesa della Camera dei deputati brasiliana ha approvato una mozione di ripudio del presidente venezuelano Nicolás Maduro, che è stato ricevuto lunedì a Brasilia dal presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva. La mozione - che ha ricevuto 21 voti favorevoli, undici contrari e due astenuti - sarà ora discussa in plenaria.

"È comprensibile che il Brasile abbia rapporti commerciali con tutti i Paesi, ma il tono celebrativo con cui lui (Maduro) è stato ricevuto da Lula è assolutamente inaccettabile. Questa è una vergogna nazionale, e il Congresso si è schierato contro questo fatto", ha dichiarato il presidente della commissione, Alexandre Barbosa, che ha illustrato anche un rapporto dell'ong Human right watch (Hrw) sulle violazioni dei diritti umani in Venezuela.

Duro il commento del deputato Eduardo Bolsonaro (figlio dell'ex presidente, Jair Bolsonaro), secondo il quale Lula ha fatto da "zerbino al dittatore" Maduro. Bolsonaro jr. ha inoltre invitato il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidó, a visitare il Brasile e ad essere ricevuto al Congresso. A tale scopo, Eduardo Bolsonaro e un altro deputato di opposizione, Marcel Van Hattem, hanno avuto una videoconferenza con Guaidó.

