Brasile: ex presidente condannato a 8 anni e 10 mesi di carcere

(ANSA) - BRASILIA, 01 GIU - L'ex presidente del Brasile, Fernando Collor de Mello, in carica dal 1990 al 1992, è stato condannato dalla Corte suprema (Std) a otto anni e dieci mesi di carcere per corruzione passiva e riciclaggio di denaro, in un'indagine derivata dall'operazione 'Lava Jato', la vasta inchiesta sui fondi neri a Petrobras iniziata nel 2014 e considerata la 'Mani Pulite' verdeoro.

Collor è stato anche riconosciuto colpevole di aver ricevuto 20 milioni di reais (3,7 milioni di euro) tra il 2010 e il 2014, quando era senatore, per facilitare in una maniera illegale i contratti tra una società di costruzioni e un'ex impresa controllata di Petrobras.

Otto giudici su 10 della Stf si sono dichiarati a favore della sentenza, emessa la notte scorsa. Il relatore del caso, Edson Fachin, aveva chiesto 33 anni di reclusione. (ANSA).