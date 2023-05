Messico: il vulcano Popocatepetl fa paura, livello allerta a 3/4

(ANSA) - SAN PAOLO, 23 MAG - Le autorità messicane hanno elevato al livello 3 (su 4) l'allerta per le attività del vulcano Popocatépetl, situato al confine tra i due stati di Morelos e Puebla, a circa 70 chilometri da Città del Messico. Si tratta di un'allerta gialla, che segnala un'attività medio-alta e avvisa su possibili necessità di evacuazione, un livello inferiore a quella massima (la rossa).

In particolare, si osservano fuoriuscire dal cratere spettacolari immagini, con imponenti colonne di fumo e la lava, ed un bagliore arancione incandescente che scorre verso il basso.

Il Popocatepetl, tornato in attività nel 1994, è costantemente monitorato, a causa dei rischi per la popolazione che vive nelle zone circostanti. (ANSA).