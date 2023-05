Panama manda 49 tonnellate di cocaina in Usa per incenerirle

(ANSA) - PANAMA, 19 MAG - Il governo del Panama ha inviato 49 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti per l'incenerimento: lo ha riferito il ministro della Sicurezza del Paese, Juan Manuel Pino.

Nove funzionari del dicastero hanno accompagnato la spedizione per certificare la distruzione della droga, sequestrata - secondo Pino - in operazioni effettuate a Panama.

Le 49 tonnellate di cocaina provengono da sequestri effettuati nel 2021 e nel 2022, ha poi spiegato il ministro.

Finora quest'anno le autorità locali hanno sequestrato almeno 36 tonnellate di droga in più di 135 operazioni. Pinto ha inoltre precisato che il governo sta lavorando a un progetto per avere un proprio inceneritore, evitando così di bruciarla all'aria aperta o di trasportare la droga negli Stati Uniti.

(ANSA).