Bolsonaro, 'non faremo opposizione al nuovo quadro fiscale'

(ANSA) - BRASILIA, 19 MAG - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha garantito che il suo Partito liberale (Pl, di destra), che ha la maggioranza dei seggi al Congresso, sosterrà il progetto di un nuovo quadro fiscale promosso dal governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"I problemi del Brasile riguardano tutti. Il Pl è un grande partito, con 99 parlamentari, e non faremo un'opposizione radicale. Vogliamo collaborare affinché il Brasile non fallisca, non affondi", ha detto l'ex capo dello Stato, garantendo che "aiuteremo nonostante non simpatizziamo con il governo".

Due giorni fa la Camera dei deputati ha approvato con 367 voti favorevoli e 102 contrari di votare in regime d'urgenza, la prossima settimana, il nuovo quadro fiscale.

Il progetto sarà discusso in plenaria senza la necessità di passare attraverso le commissioni tematiche.

Considerata la principale iniziativa inviata dal governo al parlamento, il cosiddetto 'arcabouço' fiscale è stato elaborato dal ministro delle Finanze, Fernando Haddad, che ha evidenziato la "vittoria" ottenuta dall'esecutivo con l'ausilio di un ampio spettro di partiti, inclusi quelli di opposizione. (ANSA).