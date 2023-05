Turista italiano muore annegando a Rio de Janeiro

(ANSA) - SAN PAOLO, 18 MAG - Un turista italiano è morto annegando a causa di un malore davanti alla spiaggia di Barra da Tijuca, vicino all'Hotel Grand Hyatt, nella zona ovest di Rio.

L'uomo è stato trasportato in ospedale in elicottero, ma al suo arrivo al nosocomio Lourenço Jorge era già morto. Lo riporta l'online del Globo. La segreteria municipale della Sanità, riferisce la stessa fonte, ha identificato la vittima come Marco Nastasi, di 39 anni, nato in Italia, vissuto in Colombia, e a Rio de Janeiro in vacanza. (ANSA).