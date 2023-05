Il Messico emette il primo passaporto non binario

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 18 MAG - Il Messico ha emesso il primo passaporto non binario: lo ha consegnato il ministero degli Affari esteri a un impiegato del Tribunale elettorale di Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo.

Nell'ambito della Giornata internazionale per la lotta contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, ha partecipato alla consegna del documento, il primo a riconoscere l'identità non binaria di una persona.

Saucedo ha ringraziato il ministro per gli sforzi volti a garantire il riconoscimento della sua identità di genere nel passaporto.

L'atto di consegna si è svolto presso l'ufficio passaporti di Naucalpan. Era presente, tra gli altri, anche Salma Luévano Luna, prima donna trans a diventare deputata federale nel Paese latinoamericano. (ANSA).