Il Brasile copia la fontana di Trevi, le statue sono di silicone

(ANSA) - SAN PAOLO, 18 MAG - Per rilanciare il turismo locale e in omaggio all'Italia, la località termale di Serra Negra, a 150km dalla città di San Paolo, in Brasile, si è dotata di una riproduzione della Fontana di Trevi. La copia, completata in poco più di un anno, per un costo di 1,6 milioni di reales (poco meno di 300mila euro), è stata inaugurata negli ultimi giorni, con tanto di festa canora e qualche critica.

Secondo le informazioni del comune di Serra Negra, la replica è alta 11 metri e larga 20,7, occupa una superficie di 370 metri quadri e utilizza 16mila litri d'acqua. Una versione più piccola rispetto al monumento realizzato per volontà di Papa Clemente XII (26 metri di altezza per 20 di larghezza) su un disegno del Bernini, teatro di una delle scene più iconiche della cinematografia italiana, col bagno di Anita Ekberg nella Dolce vita di Fellini. Il clone brasiliano è stato dotato di ;;nove ugelli e 40 proiettori di luce subacquea per gli effetti notturni e secondo una legge approvata di recente, tutte le monetine che vi saranno raccolte verranno destinate al fondo sociale municipale, con importi che saranno resi noti nel Portale comunale per la trasparenza.

Le statue invece sono state realizzate con stampe di silicone e gesso, rivestite di fibra di vetro, ben lontane dal gusto dell'originale.

Ma di fronte alle critiche, il Comune di Serra Negra difende l'opera, chiarendo che oltre a dare impulso al turismo, rende omaggio alla cultura italiana, che ha forti legami nel territorio in seguito della massiccia immigrazione avvenuta soprattutto nel XX secolo. (ANSA).