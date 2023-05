Lula vola al G7 per parlare di pace, fame e ambiente

(ANSA) - BRASILIA, 17 MAG - Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, parte oggi per il Giappone dove parteciperà come ospite al G7. Il viaggio segna il ritorno di un presidente del Brasile, dopo 14 anni di assenza, al vertice dei leader dei Paesi più ricchi del mondo.

"Citeremo il conflitto ucraino nella dichiarazione finale, in quanto è un documento sulla sicurezza alimentare e gli effetti della guerra in Ucraina hanno un impatto sull'accesso al cibo", ha affermato Maurício Lyrio, segretario per i Temi economici del ministero degli Esteri di Brasilia.

"Il governo brasiliano sta negoziando il linguaggio da usare in modo che sia compatibile con l'approccio che il Brasile ha adottato sull'argomento, compresa la difesa delle risoluzioni in varie istanze internazionali, come le Nazioni Unite", ha aggiunto il diplomatico, sottolineando che, tra gli argomenti toccati da Lula, ci saranno anche la fame e la conservazione ambientale (ANSA).