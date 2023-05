Brasile: Silva, 'un Piano Marshall per salvare l'Amazzonia'

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 17 MAG - La ministra dell'Ambiente brasiliana, Marina Silva, ha sostenuto la necessità di una sorta di "Piano Marshall" ambientale per l'Amazzonia. "Quel Piano Marshall era per riprendersi dalla distruzione. Questo sarebbe per evitare la distruzione", ha detto l'esponente del governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, durante l'apertura di un evento preparatorio per il Vertice dell'Amazzonia, in programma ad agosto a Belém.

Silva ha poi citato la Cina come esempio positivo. Secondo lei, il colosso asiatico ha rispettato l'impegno di diventare, in pochi anni, il più grande produttore di apparecchiature per la generazione di energia eolica al mondo.

"Il nostro obiettivo è quello di essere un Paese megaforestale, con un'economia a basse emissioni di carbonio, con una matrice di energia pulita, produzione di idrogeno verde", ha affermato l'ex attivista ambientale. (ANSA).