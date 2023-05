Bolsonaro testimonierà a Brasilia sui pass vaccinali falsi

(ANSA) - BRASILIA, 16 MAG - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, dovrebbe testimoniare oggi presso la polizia federale nell'ambito dell'inchiesta sui pass vaccinali falsi aperta dalla Corte suprema (Stf)..

L'interrogatorio si svolgerà nel pomeriggio a Brasilia, dove l'ex leader di destra era già stato interrogato il 5 aprile nel caso dei gioielli donati dall'Arabia Saudita durante il suo governo e il 26 dello stesso mese in relazione ai fatti dell'8 gennaio.

Bolsonaro si era rifiutato di testimoniare il 3 maggio, quando venne perquisita la sua residenza a Brasilia, dove gli agenti gli hanno sequestrato il cellulare e documenti.

Il politico ha trascorso la giornata di ieri nella capitale per prepararsi insieme ai suoi avvocati alla testimonianza di oggi. Il suo Partito liberale ha assunto vari legali per accompagnarlo in più di 20 processi avviati dalla Stf, dal Tribunale superiore elettorale (Tse) e da tribunali federali di primo grado.

In occasione del blitz nella casa di Bolsonaro, un suo ex collaboratore, il tenente colonnello Mauro Cid Barbosa, è stato arrestato per presunta falsificazione dei dati di vaccinazione dell'ex presidente e di sua figlia minorenne, Laura, per consentirgli di entrare negli Stati Uniti lo scorso 30 dicembre.

(ANSA).