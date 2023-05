Colombia: Petro propone a Eln cessate il fuoco territoriale

(ANSA) - BOGOTA, 15 MAG - Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha proposto un nuovo cessate il fuoco all'Esercito di liberazione nazionale (Eln). Stavolta - ha spiegato durante un incontro con organizzazioni contadine ed etniche a Olaya Herrera, nel dipartimento di Narino - sarebbe territoriale e non nazionale.

"I conflitti sono diversi da territorio a territorio. Il cessate il fuoco può essere territoriale, possiamo scegliere una regione specifica, fissare i limiti della non aggressione e iniziare a renderlo espandibile nel tempo, nella misura in cui apprendiamo e consolidiamo le prime regioni del cessate il fuoco", ha sostenuto Petro.

Da parte sua l'Eln - che ha inviato una delegazione a Cuba per negoziare un accordo di pace - ha accusato il capo dello Stato colombiano di "stigmatizzare" la guerriglia facendo riferimento all'"economia illecita". (ANSA).