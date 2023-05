Allarme rosso per il ghiacciaio Perito Moreno in Patagonia

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il ghiacciaio Perito Moreno, forse uno dei più noti al mondo nella Patagonia argentina, è in stato di emergenza dopo che il suo fronte si è ridotto di oltre 300 metri sia nel 2021 che lo scorso anno.

Collocato all'interno del Parco nazionale Los Glaciares, patrimonio dell'Umanità dell'Unesco dal 1981, il Perito Moreno ha la caratteristica di essere l'unico ghiacciaio orizzontale del mondo, con una lunghezza di 30 chilometri e una superficie di 250 kmq.

Un'altra sua originalità è di essere in un certo senso una struttura 'mobile' perché fra il fondale e la base esiste un cuscino di acqua che ne permette un rapido avanzamento.

Fino a qualche anno fa questa 'perla' patagonica aveva attirato l'attenzione degli studiosi per la sua resistenza ai cambiamenti climatici, non mostrando perdite di massa, come avvenuto invece per la maggior parte dei ghiacciai del mondo.

Ma ora l'aumento insolito della formazione di iceberg che si staccano dal suo fronte, verifiche di esperti che lo hanno di recente esplorato e immagini satellitari hanno confermato che il Perito Moreno ha perso volume negli ultimi due anni, anche se nessuno per ora sostiene che si tratti di un fenomeno irreversibile. (ANSA).