Colombia: Flip, 'Petro interferisce sulla libertà di stampa'

(ANSA) - BOGOTÁ, 12 MAG - Dure critiche della Fondazione per la libertà di stampa (Flip) al presidente colombiano Gustavo Petro: attraverso un comunicato, l'organizzazione ha denunciato che il capo dello Stato promuove un'immagine negativa della stampa e dei media, contribuendo a minarne la credibilità.

Secondo Flip, Petro interferisce nella copertura dei media contrari ai suoi interessi. Un comportamento reiterato che si è ripetuto due giorni fa, quando il presidente ha dichiarato sul suo account Twitter che "il paramilitarismo non era altro che un'alleanza del narcotraffico con gran parte del potere politico ed economico della Colombia e un settore della stampa tradizionale per scatenare un genocidio sul popolo".

"Non è la prima volta che il presidente interferisce nel libero esercizio della stampa. Le sue critiche e confutazioni sono state costanti dall'inizio del suo governo, nove mesi fa. Ha insistito nel ritenere i media responsabili di varie condotte, compresi atti criminali, per invalidare le loro denunce e segnalazioni di interesse pubblico. Allo stesso modo, ha sostenuto che esiste una campagna di disinformazione orchestrata o supportata dal giornalismo che indaga sulla sua gestione", ha scritto Flip. (ANSA).