Ecuador:debito estero convertito per proteggere le Galapagos

(ANSA) - QUITO, 10 MAG - Iniziativa senza precedenti in favore dell'ambiente in Ecuador: il ministero degli Esteri ha annunciato un accordo di scambio che prevede la conversione di circa 1.630 milioni di dollari di debito estero, nel nuovo valore di 656 milioni di dollari, in cambio della preservazione dell'ambiente. Le autorità - secondo cui si tratta del più grande scambio a vantaggio della natura della storia - hanno affermato che l'iniziativa avrà impatto sulle riserve di Galapagos ed Hermandad, con un'area di 198.000 chilometri quadrati. Verranno inoltre protette 2.500 specie (alcune in via di estinzione), come le tartarughe marine e gli squali balena e martello.

Dietro allo scambio ci sono il Credit Suisse e la Banca interamericana di sviluppo, oltre alla rappresentanza diplomatica Usa, che durante l'evento ha evidenziato come l'Ecuador assuma così la leadership mondiale nella conservazione della natura. (ANSA).