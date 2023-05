Ue-Mercosur: olandese Rutte a colloquio con Lula a Brasilia

(ANSA) - BRASILIA, 09 MAG - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, e il primo ministro olandese, Mark Rutte, si incontreranno oggi a Brasilia, dove è possibile che parlino dell'accordo tra l'Ue e Mercosur. Nella riunione verranno affrontati "gli argomenti principali dell'agenda bilaterale, che riguarda temi come le relazioni economico-commerciali, gli investimenti per la transizione energetica e la cooperazione tecnica bilaterale", ha reso noto il Palacio do Planalto.

Rutte è arrivato in Brasile insieme a una delegazione di imprenditori e nel colloquio con Lula dovrebbe rientrare "l'accordo tra Mercosur e Ue", ha scritto il quotidiano Valor Econômico.

I negoziati per l'accordo non sono avanzati negli ultimi anni a causa delle critiche dell'Ue alla politica ambientale del precedente governo brasiliano. Da parte sua, Lula ha parlato della firma dell'accordo con gli europei durante il suo recente viaggio in Portogallo, dove ha dialogato con il presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e in Spagna, dove è stato ricevuto dal capo del governo, Pedro Sánchez. Nella seconda metà di quest'anno, il Brasile occuperà la presidenza pro tempore del Mercosur e il primo ministro spagnolo sarà alla guida dell'Ue.

(ANSA).