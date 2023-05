Cile: Costituente, forte aumento delle schede nulle (16,9%)

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 08 MAG - Con il 99,44% dei seggi scrutinati, il Servizio elettorale cileno riferisce che un totale di 12.415.729 persone sono andate a votare per l'elezione del Consiglio costituzionale. Si tratta del secondo processo elettorale con l'afflusso più alto della storia.

Il voto di ieri in Cile era obbligatorio, e rispetto all'ultima elezione con questo requisito, che è stata il plebiscito del 4 settembre 2022, sono stati 613.010 in meno quelli che si sono recati alle urne.

Le elezioni di ieri segnano anche un forte aumento delle schede nulle e bianche. In 2.108.028 (16,98%) hanno espresso un voto considerato non valido, molto più alto dei 200.881 dello scorso plebiscito.

Coloro che hanno consegnato scheda bianca sono invece stati 565.497 (4,55%), contro i 77.340 dell'ultimo iter elettorale.

(ANSA).