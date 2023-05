E' morto Gary Prado Salmon il generale che catturò Che Guevara

Il generale boliviano Gary Prado Salmon, che catturò l'icona rivoluzionaria comunista Ernesto Che Guevara nel 1967, è morto all'età di 84 anni. Lo ha annunciato il figlio Gary Prado Arauz su Facebook, precisando che l'uomo si è spento ieri, mentre "era in compagnia della moglie e dei figli".

"Ci ha lasciato un'eredità di amore, onestà e coraggio. Era una persona straordinaria", ha aggiunto.

Il generale era a capo di una pattuglia nel sud-ovest della Bolivia l'8 ottobre 1967, quando riuscì a catturare il rivoluzionario argentino, ferito durante l'operazione militare.

Il giorno dopo, l'esercito boliviano giustiziò Guevara, che si era fatto un nome insieme a Fidel Castro durante la rivoluzione comunista cubana.

Dallo scorso mese di aprile Prado Salmon soffriva di problemi di salute ed era in cura in un ospedale.

Il congresso della Bolivia lo ha dichiarato eroe nazionale per il ruolo avuto nella cattura del Che. Prado Salmon è rimasto paralizzato dopo essere stato accidentalmente colpito alla spina dorsale nel 1981. Si è ritirato dall'esercito nel 1988.