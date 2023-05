Lula decide di partecipare al G7 in Giappone

(ANSA) - BRASILIA, 05 MAG - Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha deciso di partecipare al G7 in programma a Hiroshima, in Giappone, tra il 19 e il 21 maggio: lo rende noto il portale di notizie Uol.

Lula era stato invitato dal premier giapponese Fumio Kishida, ma non aveva ancora confermato la sua partecipazione al vertice.

All'inizio della settimana si era mostrato incerto, ma ha finito per decidere di andarci.

Poiché il Brasile non fa parte del G7, la partecipazione del Paese passerebbe in secondo piano, il che aveva portato Lula a pensare di evitare un nuovo viaggio internazionale. Persone a lui vicine, come il suo consigliere di politica estera, Celso Amorim, hanno però sostenuto che si trattava di una buona occasione per mantenere un dialogo diretto con i leader delle potenze mondiali.

Il ministero degli Esteri di Brasilia ha quindi negoziato un ordine del giorno con maggiore enfasi sul Brasile durante il vertice, dove saranno presenti i capi di Stato di Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone e Regno Unito.

Oltre al Brasile, sono stati invitati altri Paesi emergenti, come India, Corea del Sud e Indonesia. (ANSA).