L'Italcam di San Paolo organizza un road show per 13 aziende

(ANSA) - SAN PAOLO, 05 MAG - La Camera di Commercio Italiana di San Paolo (Italcam) ha annunciato la prossima realizzazione del primo road show "Italia nell'Interno" (del Brasile).

L'iniziativa, si legge in una nota, prenderà il via il prossimo 11 maggio presso la Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, a Santo André, uno dei principali poli di sviluppo dell'area industriale di San Paolo denominata "Grande ABC".

L'evento ha il patrocinio del Consolato Italiano di San Paolo ed è realizzato in collaborazione con l'Associazione Commerciale di Santo André (ACISA), l'Agenzia per lo Sviluppo del Grande ABC", la Segreteria per lo Sviluppo e la Generazione Occupazionale nel Comune di Santo André, e dei centri industriali CIESP São Bernardo do Campo e CIESP Santo André.

In questa prima edizione, il road show si rivolge alla business community dell'area del Grande ABC (che comprende i comuni industriali di Santo André, Sao Bernardo do Campo e Sao Caetano do Sul) al fine di creare nuove opportunità e rafforzare i rapporti bilaterali tra l'Italia e il Brasile.

"Il Brasile ha quasi 1000 aziende italiane che operano sul territorio nazionale, di cui 300 sono aziende tecnologiche.

L'area del Grande ABC è un hub importante da esplorare in questo senso", afferma il vicepresidente di Italcam Mario Batista.

Sono in tutto 13 le aziende italiane che aderiscono all'iniziativa di Italcam: Agk, Aignep, Ducati, Enel X, Ges, Kpmg, Manucci Adv, Pieralisi, Pirelli, Tim, Torrano&Dalozzo Adv, Ventana Serra e Zucchetti. (ANSA).