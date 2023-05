Covid: Bolsonaro piange parlando delle sue paure sul vaccino

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 04 MAG - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, si commuove parlando delle sue paure sul vaccino anti-Covid e di come abbia sofferto per i dubbi sulla validità del pass vaccinale della moglie Michelle. In un'intervista al programma Pânico, dell'emittente Jovem Pan, l'ex leader conservatore ha raccontato che gli agenti hanno scattato una foto della scheda vaccinale di Michelle, sospettata di frode.

"Si è ammalata proprio sulla via del ritorno in Brasile. L'anno scorso ha avuto di nuovo una crisi e il medico ha detto che era colpa del vaccino", ha detto Bolsonaro, che poi si è soffermato sulla situazione della figlia minorenne.

"Quando Anvisa (l'agenzia brasiliana di vigilanza sanitaria) ha detto che avrebbe autorizzato il vaccino ai bambini tra i 5 e i 12 anni, ho chiamato e ho detto: 'Ma ci sono possibili effetti collaterali, tra cui palpitazioni, dolore toracico e fiato corto, e nel caso la raccomandazione è di cercare un medico.

Cosa potrebbe fare un medico per contrastare la mancanza di respiro? Mi hanno risposto che non lo sapevano. Quindi ho deciso che mia figlia Laura (12 anni) non avrebbe preso un vaccino che è ancora sperimentale", ha spiegato Bolsonaro."Perché mi emoziono? Possono avercela con me, nessun problema, non con mia moglie, mia figlia", ha concluso in lacrime. (ANSA).