Buenos Aires inaugura un nuovo terminal aereo

(ANSA) - BUENOS AIRES, 04 MAG - L'aeroporto internazionale Ezeiza di Buenos Aires ha inaugurato un nuovo terminal delle partenze che permetterà di aumentare la sua capacità di transito fino a 30 milioni di passeggeri all'anno.

L'investimento di 230 milioni di dollari è stato interamente a carico della holding argentina Corporacion America, che gestisce le operazioni del principale scalo argentino attraverso la sua controllata Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000).

In un'intervista all'ANSA, l'amministratore delegato di AA2000, Daniel Ketchibachian, ha affermato che il nuovo terminal ha permesso inoltre di migliorare l'esperienza degli utenti così come il livello di sicurezza e la sostenibilità energetica dell'intero aeroporto. "Il nuovo terminal costruito secondo il concetto di due edifici in uno è estremamente efficiente dal punto di vista dello spazio e delle connessioni ed è anche estremamente flessibile dal punto di vista operativo, dato che qualsiasi compagnia aerea può operare qualsiasi check-in", ha sottolineato Ketchibachian.

Dal punto di vista della sostenibilità il nuovo terminal riceve attualmente il 100% del suo fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, mentre dal punto di vista della sicurezza si è dotato di ben quattro tomografi per la scansione dei bagagli.

Proprio grazie ai nuovi sistemi di controllo migratorio e doganale, afferma Ketchibachian, l'aeroporto di Ezeiza garantisce standard di sicurezza internazionali che garantiscono al turista che proviene da Buenos Aires di avere accesso a qualsiasi altro aeroporto.

Da sottolineare che l'aeroporto di Buenos Aires-Ezeiza è collegato con l'Italia attraverso un volo giornaliero operato da Ita e da tre voli settimanali operati da Aerolineas Argentinas che a partire da luglio diventeranno cinque. Secondo dati di AA2000 dall'inizio dell'anno sono transitati quasi 48.000 passeggeri provenienti dall'Italia attraverso 180 voli.

La holding Corporacion America ha in concessione la gestione integrale delle operazioni di 53 aeroporti in 6 paesi. Tra questi gli aeroporti di Firenze e Pisa in Italia attraverso la sua controllata Toscana Aeoroporti. (ANSA).