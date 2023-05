Bolsonaro si difende, non ho falsificato il pass Covid

(ANSA) - SAN PAOLO, 03 MAG - "Non ho manomesso il documento sui vaccini" anti-Covid. "Ho letto il bugiardino" del siero "e non l'ho preso". Lo ha detto l'ex presidente conservatore brasiliano, Jair Bolsonaro, al termine della perquisizione nella sua abitazione di Brasilia, parlando con i giornalisti.

Bolsonaro, convocato dalla polizia federale per oggi, per dichiarazioni su presunte frodi nel sistema di vaccinazione del Ministero della Salute, ha fatto sapere che non andrà. (ANSA).